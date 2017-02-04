Türkiye’nin ilk LGBTİ futbol kulübü Sportif Lezbon’un çağrısı: Kadın ve LGBTİ spor tarihini birlikte yazalım 

Türkiye’nin ilk LGBTİ futbol kulübü Sportif Lezbon, ‘kadın ve LGBTİ spor tarihini birlikte yazma’ çağrısında bulundu.

Sportif Lezbon’un Facebook sayfasında yer alan açıklamada, kadınların ve LGBTİ’lerin spor alanındaki etkinliklerini görünür kılmak adına oluşturulacak ‘spor tarihi köşesi’nde, her salı günü kadın ve LGBTİ spor tarihine dair bir bilginin paylaşılacağı duyuruldu.

Bu çalışmaya katkıda bulunmak isteyenlerin, doğrudan Sportif Lezbon’un Facebook sayfası üzerinden mesaj atabileceği veya sportiflezbon@gmail.com adresine e-posta gönderebileceği belirtildi.