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Türkiye’nin ilk ‘havaray’ı için inşaat gelecek ay başlıyor

 

Küçükçekmece-Sefaköy-Başakşehir arasına yapılacak ‘havaray’ın inşaatı nisan ayında başlıyor.

2019 yılının ilk aylarında açılması planlanan hattın uzunluğu 15 kilometre, yolculuk süresi 27 dakika olacak.

Havarayın istasyonları ise şöyle: Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park(Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent, Fatih Terim Stadyumu.

Güzergah üzerinde, Kirazlı – Halkalı metro hattıyla Halkalı Merkez İstasyonu’nda, Yenikapı – İncirli – Sefaköy – Beylikdüzü metro hattıyla Sefaköy İstasyonu’nda, Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hattıyla Arena Park İstasyonu’nda entegrasyon sağlanacak. Otogar – Bağcılar – Başakşehir metro hattı ve Başakşehir Konutları Metro İstasyonu’ndan da diğer raylı sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.

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