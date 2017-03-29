Türkiye’nin ilk ‘havaray’ı için inşaat gelecek ay başlıyor

Darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılması ve meydana gelen olaylarla ilgili hzırlanan iddianamede, şüpheli Binbaşı Enver Murartoğlu’nun teslim olduğu sırada Gülen Cemaati’ne mensup olduğu ve darbe girişiminden haberdar olduğunu söylediği belirtildi.