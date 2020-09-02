Türkiye’nin ilk Atatürk anıtı restore edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarayburnu’nda bulunan Türkiye’nin ilk Atatürk heykelini restore etti.

Ülkenin ilk Atatürk anıtı, geçen aylarda bakımsız ve kirli görüntüsüyle tepki çekmişti.

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İBB, 1926’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptığı anıt için çalışmalara başlamıştı.

Çalışmada bronz döküm heykel üzerindeki atık ve kirler temizlendi. Yaldız boya ve diğer boya kalıntıları, uzman restoratör-konservatör ekip tarafından uzaklaştırıldı.

Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.

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Çevre düzenlemesi yolda

Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor.

İBB tarafından hazırlanan Sarayburnu çevre düzenleme projesinin onay aşamasında olduğu öğrenildi.