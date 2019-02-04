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Türkiye’nin hedefinde: Menbiç’e giren Suriye birlikleri gözlem noktaları kuruyor

YPG’nin çekilmesinden sonra Suriye ordusuna ait birliklerin Menbiç şehrine gözlem noktaları kurup tatbikat yaptığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de askeri birliklerini Suriye’den çekeceklerini açıklamış ancak takvim vermemişti.

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Türkiye’nin Menbiç’i de kapsayan olası operasyonunun hedefindeki YPG ise ABD’nin çekilme kararı sonrası geçen geçen 28 Aralık’ta Şam’a çağrı yaparak Menbiç’in kontrolünü ele almasını istemişti. YPG’nin çağrısından yaklaşık birkaç saat sonra Suriye ordusuna bağlı birlikler Menbiç’e girmişti. 

Son olarak TRT’ye söyleşi veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye ile alt düzeyde bir dış politika yürütüldüğünü söylermişti.

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Sputnik’e konuşan Suriye ordusundan görevli albay Hasan Abdel ise geçen aralıkta bölgenin kontrolünün Şam’a geçmesinden bu yana hükümet güçlerinin Menbiç yakınlarında düzenli tatbikat ve gözlem noktaları kurmaya başladığını bildirdi.

Abdel şöyle konuştu: “Bu bölgedeki mevzilerin takviyesi ile ilgili mühendislik çalışmaları ve tatbikatlar burada ve diğer nöbet noktalarında devam ediyor, zira saldırı her yerden gelebilir. Burası Türkiye sınırının hemen yakınında, ayrıca bölgede çeşitli örgütlerde yer alan çok sayıda militan bulunuyor. Fakat biz her türlü gelişmeye hazırız ve topraklarımızı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz.”

Suriyeli askeri yetkili, bölgede bulunan hükümet güçlerinin elinde ateşli silahların yanısıra güdümlü tanksavar füzeleri, D-30 obüsleri ve çok namlulu roketatar sistemlerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

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