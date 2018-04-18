Türkiye’nin hava raporu: En temiz Artvin, en kirli Amasya

2017 yılında Türkiye’nin havası en kirli şehri Amasya; en temiz ili ise Artvin oldu.

Habertürk’ten Demet Demirkır’ın haberine göre, Türk Toraks Derneği, Türkiye’nin hava kalitesini ortaya koymayı hedefleyen bir bildiri yayımladı.

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Yapılan çalışmada 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın kamuoyuna açık verileri partikül madde (PM 10) yönünden analiz edildi. Türkiye genelinde 203 istasyonda hava kalitesi izlemi yapıldı. 203 istasyonun 180’inde (yüzde 89) yıl boyu yeterli ölçüm gerçekleştirildi.

2017 yılında Türkiye’nin havası en kirli şehri Amasya oldu. Kirlilik limitini yıllar içerisinde aşan diğer iller ise şöyle: ‘Bursa, Manisa, Adana, Denizli ve Niğde.’

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Türkiye’nin havası en temiz olan şehri ise Artvin olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) limitlerine göre, Türkiye’de 180 istasyonun 156’sında geçen yıllara oranla daha fazla kirlilik tespit edildi. 62 istasyonda saptanan limit aşımının 180 günden fazla olduğu görüldü.

2017’nin Kasım ayında Türk Toraks Derneği, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Solunum Derneği tarafından yapılan ‘Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı’ sempozyumunda ise en temiz ilin Rize olduğu açıklanmıştı.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek, “Gerçek bilimsel ölçüt sadece Rize’deki insanların sağlıklı hava soluduğuna, ülkedeki diğer insanların boğulduğuna, nefes alamadığına işaret ediyor. Hepimiz Rize’ye gitmek zorundayız. Rize bunu kaldıramazsa Türkiye’yi cennete çevirmek zorundayız” demişti.