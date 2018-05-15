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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin hamlesine karşılık: İsrail de Kudüs’teki büyükelçiyi ‘gönderiyor’

 

İsrail, Türkiye büyükelçisinin ülkeyi terk etmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan büyükelçilik binası dün açılırken Filistinliler de durumu protesto etmişti. İsrail’in saldırıları sonucu onlarca kişi ölmüş, binlercesi yaralanmıştı.

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Katliama sert tepki gösteren Türkiye, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’i bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağırmış, ‘bir süreliğine ülkeden ayrılması’ istenmişti.

Aynı karşılık

Benzer bir hamle İsrail’den geldi.

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AA’nın haberine göre Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, bugün İsrail Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Türkoğlu’nun ‘istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği’ belirtildi.

 

İHA’ya konuşan Türk yetkililer, “Türkoğlu’nun dönüşünü değerlendiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kararının arzu etmeyecekleri şekilde neticelenmesi halinde farklı adımlar atacaklarını söyledi.

Bakanlığa çağrılan İsrail büyükelçisine: Ülkene dön

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