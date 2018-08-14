Türkiye’nin Google aramaları: ‘Rüyada dolar görmek’ zirvede, en çok arayan Sivaslılar

Arama motoru Google’da “Rüyada dolar görmek” arama terimi 2004 yılından bu yana en popüler döneminde. Son üç ay içerisinde “Rüyada dolar görmek” terimini en yoğun arayan şehir ise Sivas.

Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, cumhurbaşkanlığının mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz swap işlemlerine sınırlama getireceğini açıklamasının ardından düşüşe geçti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürecin başından bu yana dövizlerin bozdurulması çağrısı yapıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini ‘Google Arama Trendleri’ servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.

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Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre, Türkiye’deki kullanıcıların yaptığı “Rüyada dolar görmek” aramalarına bakıldığında, dolar kurunun yükseldiği son birkaç günde, söz konusu arama terimi 2004 Ocak ayından bu yana ilk kez 100 değerini aldı.

Temmuz ayı sonuna göre ise dört kat artan “Rüyada dolar görmek” terimini son üç ay içinde en çok arayan il ise Sivas.