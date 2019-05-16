Türkiye’nin genç nüfus oranı 60 yılda yüzde 15.8’den yüzde 11.1’e gerileyecek

Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla yüzde 15.8 düzeyindeki genç nüfus oranının, 2040’te yüzde 13.4’e, 206’ta yüzde 11.8’e, 2080’de yüzde 11.1’e gerileyeceği öngörüldü.

Fotoğraf: DHA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396.

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Genç nüfusun, yüzde 51.2’sini erkek nüfus, yüzde 48.8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

En yüksek oran Hakkari’de

2018 sonu itibariyle genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.4 ile Hakkari. Bu ili, yüzde 23.5 ile Şırnak ve yüzde 22.7 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 12.8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13.5 ile İzmir.

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Yükseköğretimde net okullaşma arttı

Türkiye’de 2016/17 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/18 öğretim yılında yüzde 45.6’ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde bu oran yüzde 39.6’dan yüzde 44’e yükselirken kadınlarda yüzde 43.9’dan yüzde 47.4’e çıktı.

Net Okullasma Oranı, belli bir eğitim kademesine kayıtlı ögrencilerden, o eğitim kademesiyle ilişkili yaş grubu içinde bulunanların, yine o eğitim kademesiyle ilişkili yaş grubu nüfusuna oranını gösteriyor.

2018 yılında her beş gençten biri işsizdi

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20.8 iken 2018 yılında yüzde 20.3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 17.6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 25.3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24.5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15.6, genç kadınlarda ise yüzde 33.6 oldu.



İstihdamdaki gençlerin yarısından fazlası hizmet sektöründe

Gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde istihdam oranı 2018 yılında 0.7 puan artarak yüzde 35 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre incelendiğinde istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda ise 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 16.6’sı tarım, yüzde 30’u sanayi, yüzde 53.3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Genç ölümlerin en yaygın sebebi yaralanma ve zehirlenme

2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde vakaların yüzde 40.2’sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken. Gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48.8’inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12.1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10.7, genç kadınlarda ise yüzde 15.7 olarak gerçekleşti.

Gençlerde internet kullanım oranı yüzde 93 oldu

İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93’e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3.6 puan artarak yüzde 96.9, genç kadınlarda ise 2.3 puan artarak yüzde 89’a çıktı.