Türkiye’nin ‘FETÖ’ye arka çıktı’ dediği Norveç’ten yanıt: Karar göçmen dairesinin

Darbe girişimi sonrası NATO’da görevli dört subay ve bir askeri ataşenin sığınma başvurusunu kabul eden Norveç, Türkiye’nin tepkisi üzerine yasalara ‘işaret etti’.

Kararla sığınmacı subaylar Norveç’te oturma ve çalışma hakkı kazanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş kararı, “Bu açıkçası, FETÖ denilen bu eşkıya çetesine arka çıkmak, bunları korumaktır. Bunu kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz” diye değerlendirmişti.

Norveç dışişlerinden yapılan açıklamada yasalar doğrultusunda kararın göçmen dairesine ait olduğu hatırlatıldı: ‘‘Bakanlık olarak, genelde göçmen dairesinin sığınma başvuruları konusunda aldığı kararlara gösterilen uluslararası tepkilerle ilgili yorumda bulunmuyoruz. Sığınma başvuruları konusunda kararı Norveç yasaları çerçevesinde göçmen dairesi verir.’’