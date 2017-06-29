Türkiye’nin esamesi okunmuyor: ‘Yapay zeka ekonomisi’ Çin ve Hindistan’ı geçecek

Yapay zeka teknolojisinin ekonomiye Çin ve Hindistan’dan daha fazla katkı yapacağı raporlandı.

AA’nın haberine göre PricewaterhouseCoopers (PwC) yapay zeka teknolojisinin ekonomik yönüyle ilgili bir araştırma yayınlandı.

Buna göre teknolojinin 2030’da küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yapması beklenirken, küresel gayri safi milli hasılanın aynı tarihte yüzde 14 artması bekleniyor.

Bu da yapay zeka teknolojisinin ekonomiye katkısının, Çin ve Hindistan’ın yaklaşık 13,3 trilyon dolarlık katkısından daha büyük olacağı anlamına geliyor.

Araştırmaya göre, 2030’a kadar yapay zekadan elde edilecek tüm ekonomik kazançların yarısından fazlasının verimlilik artışından, kalanının da yapay zekaya dayalı ürünlere tüketici talebinin yükselmesinden kaynaklanacak.

Dünya ortalamasına göre geride

Ancak Türkiye için vaziyet hiç de iç açıcı değil.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Levent Akın, Uluslararası Robotik Federasyonu (IFR) tarafından yayınlanan 2016 yılına ait rapora göre Türkiye’nin robot kullanımı sıralamasında 17’nci olduğunu söyledi.

Türkiye’de çalışan 10 bin kişi başına 19, dünyada ise 70 robot düştüğünü dile getiren Prof. Dr. Akın, “Robotlar en çok taşımada, kaynak işlerinde ve otomotiv sektöründe kullanılıyor. Türkiye’de yaklaşık 7 bin 900 robot olduğu tahmin ediliyor. Otomasyonunun yaygınlaşması halinde üretimde de ciddi artışlar ve bugüne kadar yapılamayan stratejik, katma değeri çok yüksek ürünlerin de yapılabileceği öngörülüyor” dedi.

‘Ayak uyduramayan yok olur’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Halıcı, yapay zekanın gelecekten birçok iş alanında otomasyonu da beraberinde getirmesinin beklendiğini belirterek şu uyarıyı yaptı: “Bunun sonucunda yeni tür iş alanlarının ortaya çıkacağı ve ekonomiyi etkileyeceği öngörülmektedir. Akıllı yaklaşımların dünya genelinde Endüstri 4.0 içinde yer almasıyla bu teknolojileri kullanan fabrikalar, işletmeler ya da siber kuruluşlar gelişim gösterirken, bu teknolojilere ayak uyduramayanların yok olması kaçınılmazdır.”