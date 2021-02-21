Türkiye’nin en soğuk yeri: Eksi 27.1 dereceyle Sivas’ın İmranlı ilçesi

Sivas’ın İmranlı ilçesi dün gece sıfırın altında 27.1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden aktardığına göre günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı’yı, sıfırın altında 26.8 dereceyle Sivas’ın Kangal ilçesi takip etti.

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Hava sıcaklığı Bolu’da sıfırın altında 2.,4, Erzurum Yakutiye’de sıfırın altında 25.3, Sivas Altınyayla ve Ardahan Göle’de sıfırın altında 25 derece olarak kaydedildi.

Kardeşler Mahallesi’nde bulunan tarihi Eğri Köprü’nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi’nde bulunan tarihi Eğri Köprü’nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.