Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Türkiye’nin en pahalı hamburgeri: Fiyatı 220 lira, ‘maliyeti düşünüldüğünde pek de kazandırmıyor’

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir plajın restoranında 220 liraya satılan hamburger, ‘Türkiye’nin en pahalı hamburgeri’ unvanının sahibi oldu.


‘Travel&Gourmets’ ve ‘buseterim.com.tr’ yazarı Ahmet Faik Karanis, ‘Yiyelim Güzelleşelim’ adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Çeşme’deki Zio Beach’in restoranında satılan hamburgeri takipçileriyle ‘tanıştırdı’.

Lobster, corned beef, trüf mantarı ve havyar

Zio Beach’in müşterilerine ‘üst düzey gastronomik bir deneyim’ yaşattığını savunan Karanis, Yunanistan’ın Mykonos Adası’nda 165 avroya satılan (yaklaşık 680 lira) Kobe etli hamburgerle kıyasladığı hamburgeri şöyle anlattı: “Buradaki burgerin durumu daha farklı ve bence çok daha özellikli. İçerisinde lobster, corned beef, trüf mantarı ve havyar bulunan; cheddar peynirlerinin İngiltere’den getirtildiği ve özel soslara sahip bu burgerin fiyatı ₺220.”

Reklam

‘Maliyeti düşünüldüğünde pek de kazandırmıyor’

220 liraya satılan hamburgerin ‘maliyeti düşünüldüğünde pek de kazançlı bir yanı olmadığını’ öne süren gurme yazar “Ama olayın ‘pr’ ve lezzet değeri oldukça yüksek. Benim gibi yeme-içmede sınır tanımayanlara bu muazzam kombinasyonu şiddetle öneririm” dedi.

Sizi Türkiye’nin en pahalı burgeriyle tanıştırayım. Çeşme’deki Zio Beach, restoranında üst düzey gastronomik bir deneyim yaşatıyor misafirlerine. Mykonos’daki Nammos’la yarışır cinsten bir deneyim bu. Orada da 165 Euroluk kobe etli meşhur bir burger vardı, geçen sene paylaşmıştım belki hatırlayanlarınız vardır. Buradaki burgerin durumu daha farklı ve bence çok daha özellikli. İçerisinde lobster, corned beef, trüf mantarı ve havyar bulunan; cheddar peynirlerinin İngiltere’den getirtildiği ve özel soslara sahip bu burgerin fiyatı ₺220. Maliyeti düşünüldüğünde pek kazançlı bir yanı yok bence onlar için ama olayın “pr” ve lezzet değeri oldukça yüksek. Benim gibi yeme-içmede sınır tanımayanlara bu muazzam kombinasyonu şiddetle öneririm. #yiyelimguzelleselim #ygalacatida #ziobeach #burger

Yiyelim Güzelleşelim (@yiyelimguzelleselim)’in paylaştığı bir gönderi ()

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Akşam Postası / 10 Temmuz 2017

1- ‘Son paralel’ Kılıçdaroğlu: ‘Halkın polisi’ diyerek alternatif oluşturuyor

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘halkı isyana teşvik’le suçladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...