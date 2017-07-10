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İzmir’in Çeşme ilçesindeki bir plajın restoranında 220 liraya satılan hamburger, ‘Türkiye’nin en pahalı hamburgeri’ unvanının sahibi oldu.



‘Travel&Gourmets’ ve ‘buseterim.com.tr’ yazarı Ahmet Faik Karanis, ‘Yiyelim Güzelleşelim’ adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Çeşme’deki Zio Beach’in restoranında satılan hamburgeri takipçileriyle ‘tanıştırdı’.

Lobster, corned beef, trüf mantarı ve havyar

Zio Beach’in müşterilerine ‘üst düzey gastronomik bir deneyim’ yaşattığını savunan Karanis, Yunanistan’ın Mykonos Adası’nda 165 avroya satılan (yaklaşık 680 lira) Kobe etli hamburgerle kıyasladığı hamburgeri şöyle anlattı: “Buradaki burgerin durumu daha farklı ve bence çok daha özellikli. İçerisinde lobster, corned beef, trüf mantarı ve havyar bulunan; cheddar peynirlerinin İngiltere’den getirtildiği ve özel soslara sahip bu burgerin fiyatı ₺220.”

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‘Maliyeti düşünüldüğünde pek de kazandırmıyor’

220 liraya satılan hamburgerin ‘maliyeti düşünüldüğünde pek de kazançlı bir yanı olmadığını’ öne süren gurme yazar “Ama olayın ‘pr’ ve lezzet değeri oldukça yüksek. Benim gibi yeme-içmede sınır tanımayanlara bu muazzam kombinasyonu şiddetle öneririm” dedi.