Türkiye’nin ‘en büyük sorunu’ anketi: Ekonomi ve eğitim son üç yılın zirvesinde

2016 yılının sonunda Türkiye genelinde yüzde 61’le ‘en büyük sorun’ olarak terör görülürken, 2017’de vatandaşların kaygıları değişti. En büyük sorun olarak terörü görenler yarı yarıya azalırken, ekonomi ve eğitimle ilgili endişelerin ciddi şekilde arttığı görülüyor.

IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Barometresi 2017 – Yeni Yıl Özel Raporu’yla vatandaşlara 2017’den baki kalan psikolojiyi ve 2018’den beklentilerini sordu.

Araştırma için 24 Kasım- 13 Aralık tarihleri arasında, tesadüfi örnekleme yöntemiyle 1320 kişiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler yapıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, yüzde 95 güven aralığında, +/- yüzde 2.5 yanılma payıyla ortaya çıkan sonuçlar katılımcıların hala ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ olarak terörü gördüğünü ortaya koyuyor.

Ancak Aralık 2016’da terörü en büyük sorun gören yüzde 61’lik kesim, Aralık 2017’de yüzde 35’e düştü. ‘Kürt sorunu’ diyenler ise yüzde 2 ile son üç yılın en düşük düzeyinde.

Eğitimi en büyük sorun görenler 2015 ve 2016’da yüzde 5 bandında seyrederken, müfredat ile lise ve üniversitelere geçiş sınavlarının değiştiği 2017’nin sonunda bu rakamın bir anda yüzde 12’ye yükseldiği görüldü.

Bu konudaki memnuniyetsizlik ve kafa karışıklığı, sınav değişiklikleri doğrudan sorulduğunda kendini daha açık bir şekilde gösterdi.

Lise ve üniversitelere geçiş sınavlarının değişmesini onaylamayanlar yüzde 60’ın üzerinde. Her üç kişiden ikisi, sınav sistemi değişikliğinden memnun değil. Yine toplumun yüzde 64’ü, çocuğunun daha iyi bir eğitim görebilmesi için gerekirse taşınmayı göze aldığını belirtti.

Ekonominin en büyük sorun halini aldığını düşünenler de yükselişte. Ekonomiyi en büyük sorun görenler bir yılda sekiz puan artarak yüzde 23’le son üç yılın zirvesinde. Ancak ekonomiyle ilgili tedirginliğe rağmen, toplumdaki yatırım ve satın alma eğiliminde 2016’ya kıyasla artış söz konusu.

Yatırım eğiliminin 2016 sonuna kıyasla 109 puandan 159 puana, dayanıklı tüketim ürünleri satın alma eğiliminin ise 161 puandan 254 puana yükseldiği görülüyor.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçları değerlendiren IPSOS Türkiye CEO’su Sidar GEDİK şöyle konuştu: “2015 yılında iki seçim arasındaki dönemde başlayan, sonraki iki yıl boyunca da çeşitli zamanlarda kendini gösteren terör, toplumda önemli bir hassasiyet oluşturmuştu. 2015 öncesindeki dönemde ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomi belirtilirken, artık birinci sıraya açık farkla terör oturmuştu. Aradan geçen zaman içinde terörün en önemli sorun olarak belirtilme oranı giderek arttı. 2017’deki Reina saldırısı ile de tavan değerlerinden birine ulaştı. Terör sorununun bu denli önemli bir hal alması toplumdaki memnuniyeti, geleceğe dair beklentileri ve dolaylı olarak önemli tüketim ve satın alma kararlarını etkiliyordu.

Daha önceki seçim ortamlarında da gözlemlediğimiz üzere, her seçim sonrasındaki gibi, o tartışmaları ve gerginlik dönemini geride bırakan toplumda olumlu bir hava esmeye başladı. Referandum öncesinde ekonominin durgunlaşmasını önlemek üzere alınan önlemlerin özellikle dayanıklı tüketim ve inşaat sektörlerinde pozitif karşılık bulduğunu gördük. Ancak her şeye rağmen ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomiyi görenlerin oranında da anlamlı artışlar var. Kısacası terör endişesinin yerini, 3 yıl önceki gibi yavaş yavaş ekonomik güçlüklerle ilgili endişelere bıraktığını söyleyebiliriz. Bu endişe, her ne kadar mevcut durumdan geçmişe kıyasla daha memnun olsak da, geleceğe dair beklentilerimizi olumsuz etkiliyor. 2016 sonunda yüzde 25’imiz ülkenin durumundan memnunken 2017 sonunda bu oran yüzde 38 oldu, ki bu oran referandum sonrasında bir rekor ile yüzde 45’lere kadar çıkmıştı. Öte yandan yakın gelecekte ülkenin durumunun daha iyi olacağına inananların oranı yüzde 27.”