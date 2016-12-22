Türkiye’nin dört bir yanında ‘Fırat Kalkanı’ acısı: 14 aile hüzne boğuldu

Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü ‘Fırat Kalkanı’ harekatında IŞİD’in intihar saldırılarıyla hayatını kaybeden 14 asker, Türkiye’nin dört bir yanındaki evlere ateş düşürdü.

El Bab’da IŞİD militanlarınca dün gün boyu düzenlenen saldırılarda 14 asker hayatını kaybetmiş, 33 asker yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Maalesef birkaç şehidimiz oldu” derken, bugün iki asker daha hayatını kaybetmişti. Böylece toplam sayı 37’ye çıktı.

Dünkü saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin hikayeleri şöyle:

Bülent Albayrak – Gölcük

Özel Kuvvetler’de görevli Binbaşı Bülent Albayrak, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Binbaşı Albayrak’ın cenazesi Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gölcük depreminde yaşamını yitiren annesi Suzan Albayrak’ın yanına defnedilecek.

Ökkeş Karaca – Kahramanmaraş

25 yaşındaki Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca’nın baba ocağı Kahramanmaraş’tı.

2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca’nın babası kısa süre önce vefat etmişti. Ökkeş Karaca’nın sekiz kardeşi vardı.

Furkan Yavaş – İzmir

30 yaşındaki bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş’ın acı haberi dün gece öğrenen annesi Zeynep Yavaş, “Sakın öyle bir şey söylemeyin” diyerek feryat etti.

Yavaş’ın, İzmir’e son olarak Ramazan Bayramı’nda geldiği, zaman zaman operasyonlar sırasında ailesini arayarak iyi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Göktan Özüpek – Kırklareli

23 yaşındaki komando astsubay Göktan Özüpek bundan 1.5 ay önce hemşire Merve Özüpek’le evlenmişti. Babası 13 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti, kendisinin ölüm haberi annesi Sevim Özüpek’e gece yarısı 03:00 sıralarında verildi.

Ferhat Demir – Bursa

Uzman Çavuş Ferhat Demir, üç ay önce evlenmişti. Acı haber Bursa’daki ailesini yasa boğdu.

Demir’in kuzeni Selim Demir, ölüm haberi üzerine şunları söyledi: “Görevli olarak El Bab’a gitti. Yaklaşık 45 gündür oralardaydı. En son dün sabah 10.00 sıralarında eşi Fatma Demir ile görüşüp, operasyona gideceğini söylüyor. Kendisine daha sonra ulaşamıyorlar. Çok az izin yapabiliyordu. Üç ay önce evlenirken de ancak beş gün izin kullanabilmişti.”

Mehmet Kökkaya – Kayseri

Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya üç yaşında bir çocuk babasıydı. Kökkaya’nın yedi ay önce de babası vefat etmişti.

Osman Çelik – Kayseri

Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ağabeyiyle yaşıyordu. Annesinin adı ‘Suriye’ydi. 10 kardeşin sekizincisi Çelik, geçici görevle Suriye’ye gitmişti.

Ağabeyi Süleyman Çelik, “Kardeşimle en son beş ay önce evimize izinli olarak geldikten sonra Zincidere’deki birliğine götürüp uğurlarken görüşmüştüm” diyerek gözyaşı döktü.

Hasan Kavuz – Samsun

Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un ailesi Samsun’un Çarşamba ilçesindendi. İstanbul’da yaşayan ailesine acı haber dün verildi.

Ali Sezai Yalçın – Erbaa

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın acı haberi, Tokat’ın Erbaa ilçesindeki ailesine ulaştı. Yalçın, 24 gün önce nişanlanmıştı. Nişandan sonra bir süre Erbaa’da kalan Yalçın, görev için Suriye’ye gitmişti.

Burak Boz – Konya

Uzman Çavuş Burak Boz’un acı haberi Konya’nın Ereğli ilçesindeki ailesine iletildi.

Ali Yılmaz – Burdur

Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz’ın acı haberi Burdur’daki dedesi ve dayısına verildi. Yılmaz da geçen şubat ayında nişanlanmıştı. Önümüzdeki günlerde evlenmeyi planlıyordu.

Oktay Durak – Yozgat

29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak’ın ailesi, Yozgat’ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşıyordu. Annesi o dört yaşındayken ölmüştü. Dört yıldır uzman çavuş olarak görev yaparken, geçici görevle Suriye’ye gitmişti.

Önder Pınar – Elazığ

24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar beş yıldır görev yapıyordu. Geçici görevle ‘Fırat Kalkanı’na katılmıştı.

Akın Acar – Tekirdağ

Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindendi. Ölüm haberini iletmek için gelen kaymakam ve polisi gören anne Hanife Acar, “Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum” diye baygınlık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Acar’ın babası dört yıl önce ölmüştü, tek bir kız kardeşi vardı. Askerliğini yapınca iş aramış ama bulamamış, bunun üzerine uzman çavuş olmuştu.