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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin dış borcu üç ayda 6 milyar dolar azaldı ama milli gelire oranı arttı

Türkiye’nin 30 Haziran itibariyle brüt dış borç stoku 446.9 milyar dolar, (2 trilyon 519 milyar lira) net dış borç stoku 268.3 milyar dolar (1 trilyon 515 milyar lira) olarak hesaplandı.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, brüt dış borç stokun milli gelire oranı yüzde 61.9 olurken, net dış borç stokun milli gelire oranı yüzde 37.2 oldu.

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Dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibariyle 453.4 milyar dolar (2 trilyon 613 milyar 40 milyon lira), borcun milli gelire oranıysa yüzde 60.6’sı seviyesindeydi.

Hazine verilerine göre, Türkiye kamu net borç stoku ise ikinci çeyrek itibariyle 591.4 milyar lira, stokun milli gelire oranı yüzde 14.8 oldu.

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