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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: Türkiye’nin desteklediği muhalifler Serakib’i ele geçirdi

Türkiye’nin desteklediği muhalifler, Suriye’nin İdlib kentine 15 kilometre uzaklıkta; Halep, Lazkiye ve başkent Şam’a giden ana yolların bağlantı noktasında bulunan Serakib kasabasını bugün ele geçirdi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)
İdlib

Reuters’ın muhaliflere dayandırdığı habere göre, muhaliflerin Serakib’i Rusya destekli Suriye ordusundan alması, kasabanın Halep’i otoyoluyla Akdeniz’deki Lazkiye’ye bağlayan M-4 ve güneyde Şam’a uzanan M-5 arterlerinin kavşak noktasında olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

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Kasaba 2012 yılında muhalifler tarafından ele geçirilmiş ancak Suriye ordusu 6 Şubat 2020’de geri almıştı.

Reuters’a göre son çatışmalar sonrasında neredeyse bir milyon insan zorunlu göç etmek durumunda kaldı.

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