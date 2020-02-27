Reuters: Türkiye’nin desteklediği muhalifler Serakib’i ele geçirdi

Türkiye’nin desteklediği muhalifler, Suriye’nin İdlib kentine 15 kilometre uzaklıkta; Halep, Lazkiye ve başkent Şam’a giden ana yolların bağlantı noktasında bulunan Serakib kasabasını bugün ele geçirdi.
Reuters’ın muhaliflere dayandırdığı habere göre, muhaliflerin Serakib’i Rusya destekli Suriye ordusundan alması, kasabanın Halep’i otoyoluyla Akdeniz’deki Lazkiye’ye bağlayan M-4 ve güneyde Şam’a uzanan M-5 arterlerinin kavşak noktasında olması nedeniyle stratejik öneme sahip.
Kasaba 2012 yılında muhalifler tarafından ele geçirilmiş ancak Suriye ordusu 6 Şubat 2020’de geri almıştı.
Reuters’a göre son çatışmalar sonrasında neredeyse bir milyon insan zorunlu göç etmek durumunda kaldı.