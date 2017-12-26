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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin de desteklediği Soçi toplantısına 40 muhalif gruptan itiraz

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Suriyeli 40 muhalif savaşçı grup, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmayı reddettiğini duyurdu.

Bazı muhalif gruplar, Rusya’nın Suriye’dek hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü söylüyor. (Arşiv fotoğraf: Reuters)

Rusya, Türkiye ve İran’ın da desteğiyle Soçi’de 29-30 Ocak tarihlerinde kongre toplayacak.

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Reuters’ın haberine göre muhalif gruplardan bazıları, savaş suçları işlemekle suçladıkları Rusya’nın Birleşmiş Milletler’in Cenevre sürecini bypass etmeye çalıştığını öne sürdü.

Cenevre’deki görüşmeler katılan, aralarında askeri yapıların da bulunduğu 40 muhalif grup, Rusya’nın Suriye hükümetine siyasi bir anlaşmaya varma konusunda yeterince baskı yapmadığını kaydetti.

Gruplar şu itirazları dile getirdi: “Rusya, Suriyelilerin acısını hafifletmek için atılan adımlara hiçbir katkıda bulunmadı ve gerçek bir çözüme yönelik her yolun garantörü olduğunu iddia eden rejime baskı uygulamadı. Rusya, Suriyelilere karşı savaş suçları işleyen saldırgan bir ülke… (Rusya) askeri olarak rejimin yanında yer aldı ve siyaseten de rejimi savunarak yedi yıl boyunca BM’nin Suriye Cumhurbaşkanı Esad’ın rejimini kınamasını engelledi.”

Bazı muhalif gruplar ise Soçi’de düzenlenecek toplantıya katılıp katılmamaya henüz karar vermediklerini belirtiyor.

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