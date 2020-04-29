Türkiye’nin ‘corona yoğunluk haritası’ erişime açıldı

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasında corona virüsü riskini içeren harita erişime açıldı.

AppStore ve Google Play’den indirilebilen uygulama, şimdiye kadar kişinin konumuna göre risk değerlendirmesi yaparak, çevresinde ne kadar risk olduğunu gösteriyordu.

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Uygulamaya gelen güncellemeyle, kişi artık yaşadığı kentin tüm noktalarında riskin yoğunluğunu görebiliyor. Haritada, riskin yoğun olduğu bölgeler kırmızı renkte işaretlendi.

Haritaya göre İstanbul’da Avrupa Yakası’ndaki ilçe merkezlerinin aksine, kuzeye doğru gittikçe yoğunluk kısmen azalıyor. Anadolu Yakası’nda da Kadıköy-Göztepe hattında yoğunluğun daha az olduğu gözleniyor.

Türkiye’de tanı konan 117 bin 589 kişi bulunurken, vakaların yüzde 60’ı İstanbul’da.