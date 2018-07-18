Türkiye’nin büyüme tahminini düşüren IMF: Aşırı ısınmaya dair birçok işaret var

Türkiye’nin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini aşağı çeken Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) açıklama geldi: “Aşırı ısınmaya dair birçok işaret ortaya çıktı. Cari açık genişledi, enflasyon yükseldi. Dolayısıyla, sürdürülebilir olmayan büyümenin yavaşlayacağını bir süredir öngörüyorduk.”

AA’nın haberine göre, IMF Araştırma Departmanı Direktörü Gian Maria Milesi-Ferretti, Türkiye ekonomisinin geçen yıl politika desteğiyle yüzde 7.4 büyümesinin ardından yavaşlamasının doğal olacağını vurgulayarak, “Türkiye’nin bu yıl yüzde 4.2 ve gelecek yıl yüzde 3.9 büyümesini bekliyoruz” dedi.

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IMF’nin son raporunda ‘finansal şartların Türkiye gibi dış açığı yüksek ülkelerde sıkılaşmaya devam ettiği’ vurgulanmıştı.

IMF nisan ayında yayınlanan raporundaysa, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentisini 2018 için yüzde 4.4, 2019 için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

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Milesi-Ferretti, Türkiye’ye yönelik büyüme beklentilerinin aşağı çekilmesinde, global finansal şartlarının sıkılaşması, artan petrol fiyatları ve Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkili olduğunu aktardı.