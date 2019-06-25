NATO verisi: Türkiye’nin bu yılki savunma bütçesi 18 milyar dolar

NATO, üye ülkelerin savunma harcamalarına ilişkin 2019 yılı tahmini veriler yayınladı. Toplam harcama 984 milyar doları geçecek. Türkiye’nin bütçesi ise 18 milyar dolar.

Fotoğraf: Reuters

NATO’nun verilerine göre üye ülkelerin 2019 yılında toplam savunma harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 3.9 oranında arttı.

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2019 yılında ABD 685 milyar 99 milyon dolarla NATO’nun toplam savunma harcamasının yaklaşık yüzde 70’ini tek başına yapacak.

ABD’yi 65 milyar 527 milyon dolarla Britanya, 49 milyar 132 milyon dolarla Almanya, 47 milyar 705 milyon dolarla Fransa, 23 milyar 281 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 277 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye GSYH’sının 1.89’unu savunma sanayiine ayırdı

2019 yılında Türkiye’nin 18 milyar dolarlık savunma harcaması gerçekleştireceği öngörülüyor.

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ABD 2019 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 3.42’sini savunmaya ayıracak. ABD’yi bu oranda en yakın yüzde 2.24’le Yunanistan, yüzde 2.13’le Estonya ve İngiltere, yüzde 2.04’le Romanya, yüzde 2.01’le Polonya ve Letonya takip edecek.

Türkiye’nin GSYH’sının yüzde 1.89’unu savunma sanayiine ayıracak. Türkiye’yi yüzde 1.84 ile Fransa, yüzde 1.36 ile Almanya, yüzde 1.35 ile Hollanda, yüzde 1.22 ile İtalya takip edecek.

Üye ülkeler arasında savunma alanına GSYH bazında en az kaynak ayıracak ülkeler ise yüzde 0.55 ile Lüksemburg, yüzde 0.92 ile İspanya ve yüzde 0.93 ile Belçika olacak.