Türkiye’nin brüt dış borç stoku 453 milyar dolar: Milli gelirin yüzde 60’ı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2019 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla Türkiye brüt dış borç stoku 453.4 milyar dolarla (2 trilyon 613 milyar 40 milyon lira) milli gelirin yüzde 60.6’sı seviyesine geldi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın verilerine göre, bazı borç stoku verileri ve milli gelire oranları şöyle:

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-Türkiye brüt dış borç stoku ilk çeyrek sonu itibarıyla 453.4 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 60.6 oldu.

-Türkiye net dış borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 277.3 milyar dolar, stokun milli gelire oranı yüzde 37.1 oldu.

-Türkiye kamu net borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 568.2 milyar lira, stokun milli gelire oranı yüzde 14.8.

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Türkiye AB tanımlı genel yönetim borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 1.22 trilyon lira, stokun milli gelire oranı yüzde 31.8 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku birinci çeyrek itibarıyla 14.8 milyar dolara geldi.