Türkiye’nin BM temsilcisi: İdlib’de rejimin saldırıları yüzbinleri yerinden edebilir

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu Suriye rejiminin İdlib’deki saldırılarının yüzbinlerce kişiyi yerinden edebileceğini söyledi.

Fotoğraflar: DHA

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Sinirlioğlu bu durumun Türkiye, Avrupa ve ötesi için hem insani hem de güvenlik riski teşkil ettiğini vurguladı ve şunları söyledi: “Rejimin nisan ayının sonundan bugüne sayısı 600’ü aşan ateşkes ihlalleri son derece endişe verici. İdlib’de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor.”

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Sinirlioğlu İdlib mutabakatı ile şimdiye kadar bu trajedinin önlendiğini ve milyonlarca kişinin güvenliği için bu mutabakatın korunması gerektiğini vurguladı.

243 bin kişi yerinden edildi, kuzeye göç arttı

AA’nın haberine göre, rejimin kasıtlı olarak sivilleri, okulları ve hastaneleri hedef aldığını belirten Sinirlioğlu, saldırılar nedeniyle 243 bin kişinin yerinden edildiğini ve kuzeye doğru göç eğiliminin arttığını söyledi.

Hulusi Akar: Ateşkes gerekiyor, Ruslardan istediğimiz bu

Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı konuşmada Suriye’de rejimin İdlib ateşkes anlaşmasına uymadığını belirtti, “Soçi anlaşması ateşkes gerektiriyor ve Rusya’dan istediğimiz de bu. Ankara’da görüşmeler sürüyor” dedi.