Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesi: 2020 endeksinde, 180 ülke arasında 154’üncü

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün yayımladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 154’üncü sırada yer aldı. 180 ülkenin yer aldığı listede Covid-19 salgını süresince sansürsü ve baskıcı tavır sergilemekle suçlanan ülkelerin son sıralarda yer alması dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

2018 ve 2019’da 157’nci sırada yer alan Türkiye’nin karnesindeki, basın özgürlüğüne dair ihlaller değerlendirilerek verilen puan ‘68.3’. Her yıl olduğu gibi ilk sıralarda yer alan İskandinavya ülkeleri Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsveç ile Hollanda’nın ihlal puanı ‘0’. Bu ülkeler ilk beşte yer alıyor. Listenin son sırasında ise dünyaya kapalı ülke Kuzey Kore var. Sıralama bu ihlal puanlarının yanı sıra başka birkaç puanlama da göz önüne alınarak belirleniyor.

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Salgını sansürlemeye çalışanlar alt sıralarda

Covid-19 salgını sürecinde verileri gizlemekle, baskıcı bir tutum sergilemekle suçlanan Çin 177’nci, İran ise 173’üncü sırada yer alırken. Hükümetin resmi salgın verilerini sorguladığı bir haber yayımlayan haber ajansı Reuters’ın ülkedeki ofisinin lisansını üç ay süreyle iptal ettiği Irak ise geçen yıla oranla altı sıra aşağı düşerek 162’nciliğe geriledi. Salgın olmasa da son sıralara demir atan bu ülkelerden İran da üç sıra geriye düştü.

Avrupa’da, ‘salgınla mücadele’yi gerekçe göstererek kanun hükmünde karaname yetkisi alan Başbakan Victor Orban’ın ülkesi Macaristan 89’uncu sırada. Bu ülke iki sıra geriledi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, otoriter yönetimlerin salgını fırsat bildiğini, liderlerinin, ‘normal zamanda imkansız olan uygulamalara imza attıklarını’ söyledi.

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Listede, Britanya 35, İtalya 41, ABD ise 45’inci sırada yer alıyor. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüsü hafife alarak tepki çektiği Brezilya 107, Hindistan 142’nci, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görev süresini uzatmak için anayasa değişikliği planladığı Rusya 149’uncu, Suriye 174’üncü sırada.

Afrika’da tehdit altında, Ortadoğu’da kara bulutlar

RSF’nin bölgelere göre değerlendirmesinde çoğu alt sıralarda yer alan Afrika ülkelerinde gazeteciliğin ‘her taraftan tehdit altında’ olduğuna, kendisini basın özgürlüğünün şampiyonu olarak nitelendiren ABD’de biraz düzelme olsa da üzücü gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi.

Latin Amerika’da, gazetecilere yönelik ‘düşmanlık güdülen bir iklim’ olduğu, ‘hassas konularda’ haber yapanların şiddet ve yıldırma kampanyasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Asya Pasifik’te özgür basın konusunda düşüş yaşandığı, anti-demokrat, totaliter uygulamaların gazetecilere ‘nefret pompalanması’na neden olduğu vurgulanırken Doğu ve Orta Avrupa’da ‘rahatsız edici’ müdahaleler yaşandığının, Ortadoğu’daki gazetecilerin üzerinde ise hala kara bulutlar dolaştığının altı çizildi.