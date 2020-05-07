Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi’ne Avrupa’dan ödül

SARAT – Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması Projesi, 2020 Europa Nostra Ödülü’ne layık görüldü.

Europa Nostra Ödülleri, AB’nin ‘Yaratıcı Avrupa’ programına dahil olmayan Avrupa ülkelerinde, koruma konusunda uygulama, araştırma, üstün hizmet, eğitim ve farkındalık yaratma alanlarında yapılan çalışmalara veriliyor.

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Kültürel miras alanında faaliyet gösteren STK’ların oluşturduğu federasyon olan Europa Nostra, 30 ülkeden gelen başvuruları değerlendirmesinin ardından ödül sahiplerini bugün duyurdu. SARAT’a ödülü ‘Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma’ kategorisinde verildi. Aynı kategoride İsviçre’deki iki proje de ödüle layık görüldü.

‘Gerçek bir umut kaynağı’

Europa Nostra’nın yürütücü başkanı Hermann Parzinger, ödül sahiplerinin, uzmanlık, özveri ve ekip çalışması ile sıkıntıların nasıl üstesinden gelinebileceğini gösteren başarı öyküleriyle gerçek bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Parzinger sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu örnek projeler, küresel salgının yol açtığı travmayı zihinsel ve fiziksel olarak atlatmamız ve iyileşmemiz için kültürel mirasın hayati önem taşıdığını göstermektedir. Ortak mirasımız ve onun sorumluluğunu üstlenen koruyucuları, yaratıcı dijital çözümlerle erişilebilir kültürel içeriklerin oluşturulmasından, şehirlerimiz ve köylerimiz için sosyal ve ekonomik bir yeniden doğuş eylemi olarak somut restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarına girişmeye kadar pek çok şekilde katkıda bulunabilirler.”

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‘Farkındalığı artırdı’

Ödül jürisi, SARAT için şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu, Türkiye’de farkındalık arttırmaya yönelik yeni ve yenilikçi bir yaklaşım. Arkeolojinin karşı karşıya olduğu sorunlara eğitim ve medya odaklı farklı açılardan yaklaşmış, hem bir disiplin olarak arkeolojinin, hem de yönetiminin sorunlarını ele almıştır. Proje mükemmel bir kamu odağına sahip ve bunu kamu görüşlerini sorgulayarak ve bu doğrultuda eğitim ve kapasite geliştirme olanağı sunarak yapmıştır.

Arkeolojinin karmaşıklığı ve önemi konusunda farkındalığı artırmış ve arkeolojik varlıklara önem verilmesine ve yerinde korunmasına katıda bulunmuştur. Girişim, medyanın arkeoloji haberlerinde kullandığı dili etkili bir şekilde iyileştirmiştir. Etkileyici sayıları ve tüm faaliyetlerin katılımcılar tarafından hızla benimsenmesi projenin başarısının kanıtıdır. Çok disiplinli, akademik ve akademik olmayan uzmanlardan oluşan proje tasarım ekibi bölgesel olarak çeşitli ve kapsayıcı programın yüksek kalitesini ve profesyonelce yürütülmesini garantilemiştir.”

Öte yandan Europa Nostra daha sonra sahipleri duyurulacak Halk Ödülleri için de oy verme çağrısı yaptı.

SARAT nedir?

SARAT, Türkiye’nin zengin, çeşitli ve zaman zaman tehdit altında olan arkeolojik mirasının korunması ve değer verilmesi yönünde yapılan bir eğitim ve farkındalık projesi.

SARAT Projesi, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün başkanlığında, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve Uluslararası Müzeler Konseyi’nin İngiltere şubesi ortaklığında, birbiriyle bağlantılı dört programı Nisan 2017’den Mart 2020’ye kadar olan üç yıllık süreçte hayata geçirmişti. Proje İngiltere Kültürel Koruma Fonu tarafından desteklenmişti.