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Türkiye’nin ardından: İran, ‘abluka’daki Katar’a dört uçak dolusu gıda gönderdi


 

İran, komşu Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’a dört kargo uçağı gıda gönderdi. Hedef her gün 100 ton meyve ve sebze tedarik etmek.

Fotoğraf: Reuters

Fars Haber Ajansı’na konuşan İran Havayolları yetkilisi Şahroh Nuşabadi, şimdiye dek gıda taşıyan dört kargo uçağının Katar’a ulaştığını kaydetti.

Tesnim haber ajansı da uçakların ülkenin güneyindeki Şiraz kentinden havalandıklarını bildirdi.

Ajansın aktardığına göre 350 ton yiyecek madde yüklü üç gemi de Katar’a yola çıktı.

İranlı bir yetkili, “Katar’a her gün 100 ton meyve ve sebze ihraç edeceğiz” dedi. Katar’a son iki günde 66 ton et gönderildi.

İran, Katar’a kriz başladığından bu yana ilk defa kargo uçağı gönderdi.

Katar’a gıda ablukası

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu.

Ablukayla birlikte gıda ihtiyacının yüzde 80’lik kısmını komşu Körfez ülkelerinden karşılayan Katar’ın bu ülkelerden ithalatı da kesilmişti.

Market rafları boş kalan Katar’ın imdadına Türkiye ve İran koşmuştu. Türkiye’den karadan ulaşım olmaması nedeniyle kargoyla gönderilen gıda ürünleri Katar’a dün ulaşmıştı.

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