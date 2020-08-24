Türkiye’nin araştırma filosu: Kaç gemi var, özellikleri ne?

Türkiye üç sondaj ve iki sismik araştırma gemisiyle doğal kaynak araştırmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Türkiye’nin envanterinde bulunan araştırma gemilerinin özellikleri şunlar:

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Sondaj gemileri

Fatih

Fotoğraf: AA

* 2017’de TPAO envanterine katıldı.

* 29 Ekim 2018’de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.

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* Uzunluğu 229, genişliği 36 metre. 51 bin 283 groston ağırlığında.

* 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

* Sondaj kulesinin uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.

* Altı metre yükseklikteki dalga boyuna kadar sabit kalıp operasyonlarını sürdürme kapasitesine sahip.

Yavuz

Fotoğraf: Reuters

* 2018’de envantere katıldı. Fatih gibi altıncı nesil ultra sondaj gemisi.

* Uzunluğu 230, genişliği 36 metre.

* Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Kanuni

Fotoğraf: AA

* 2020 başında filoya katıldı.

* Uzunluğu 227, genişliği 42 metre.

* Geminin geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Sismik araştırma gemileri

Barbaros Hayreddin Paşa

* 2012 sonunda TPAO envanterine katıldı.

* İki ve üç boyutlu sismik arama yapabilme özelliğine sahip.

* Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığında.

* Gemide bir helikopter pisti bulunuyor.

MTA Oruç Reis

Fotoğraf: Reuters

* 2017’de faaliyetlerine başladı.

* İki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilme özelliğine sahip.

* Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor.

* Uzunluğu 86, genişliği 22 metre.

* 35 gün boyunca denizde kalabiliyor.

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