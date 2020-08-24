Türkiye’nin araştırma filosu: Kaç gemi var, özellikleri ne?

Türkiye üç sondaj ve iki sismik araştırma gemisiyle doğal kaynak araştırmalarını sürdürüyor.
AA’nın haberine göre Türkiye’nin envanterinde bulunan araştırma gemilerinin özellikleri şunlar:
Sondaj gemileri
Fatih
* 2017’de TPAO envanterine katıldı.
* 29 Ekim 2018’de Alanya-1 derin deniz kuyusu sondajına başladı.
* Uzunluğu 229, genişliği 36 metre. 51 bin 283 groston ağırlığında.
* 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilme kapasitesine sahip.
* Sondaj kulesinin uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
* Altı metre yükseklikteki dalga boyuna kadar sabit kalıp operasyonlarını sürdürme kapasitesine sahip.
Yavuz
* 2018’de envantere katıldı. Fatih gibi altıncı nesil ultra sondaj gemisi.
* Uzunluğu 230, genişliği 36 metre.
* Çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.
Kanuni
* 2020 başında filoya katıldı.
* Uzunluğu 227, genişliği 42 metre.
* Geminin geliştirme çalışmaları devam ediyor.
Sismik araştırma gemileri
Barbaros Hayreddin Paşa
* 2012 sonunda TPAO envanterine katıldı.
* İki ve üç boyutlu sismik arama yapabilme özelliğine sahip.
* Uzunluğu 84, genişliği 21.6 metre. Brüt 4 bin 711 ton ağırlığında.
* Gemide bir helikopter pisti bulunuyor.
MTA Oruç Reis
* 2017’de faaliyetlerine başladı.
* İki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilme özelliğine sahip.
* Deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor.
* Uzunluğu 86, genişliği 22 metre.
* 35 gün boyunca denizde kalabiliyor.
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