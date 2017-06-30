Türkiye’nin Afrin’i vurmasının ardından ABD: Rakka’yı kurtarmaya odaklandık

ABD, YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘Rakka operasyonundan alıkoyacak her şeyden kaygılı olduklarını’ bildirdi.

Türkiye, ABD’nin DSG’ye silah vermesinin ardından Kürtlerin kontrolündeki bölge yakınlarına takviye güç göndermişti. TSK dün YPG’nin saldırılarına karşılık olarak YPG’nin elindeki Suriye’nin kuzey kenti Afrin’i topçu ateşine tutmuştu. DSG, Türkiye’nin saldırması halinde karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Irak’ın başkenti Bağdat’tan videokonferansla Pentagon’daki basın toplantısına katılan ABD liderliğindeki IŞİD koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon’a, Türkiye’nin operasyonu soruldu.

DHA’nın aktardığına göre albay, Rakka’da IŞİD’e karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini, önceliklerinin IŞİD’le mücadele olduğunu söyledi.

Dillon, Afrin’in ‘ABD ve koalisyon güçlerinin operasyon alanıyla çok ilişkili olmadığını’ belirterek şunları kaydetti: “Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri başka yere kaydıracak ya da aksatacak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan DSG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların IŞİD’le savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

‘IŞİD’e karşı destekleyeceğiz’

Albay, “Türkiye’nin ABD’yle işbirliği yapan DSG güçlerine müdahalesinin sürmesi durumunda, ABD, DSG’yi Türkiye’ye karşı savunur mu” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonlarda bulunmak istemiyorum. Ortağımız DSG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde IŞİD’e karşı destekleyeceğiz.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de şunları söyledi: “ABD’nin Suriye’de bulunma nedeni IŞİD’i yenmek. Bizim için önemli olan bu ve bunun için oradayız. Rakka’yı kurtarmaya odaklanmış durumdayız. Bizim güçlerimiz Afrin bölgesinde bulunmuyor, savunma bakanlığının işleriyle de konuşmak istemiyorum, bizin odak noktamız başka yerde.”