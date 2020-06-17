Türkiye’nin adayı Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı’na Türkiye’nin adayı eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi.

BM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, Covid-19 salgını nedeniyle üye ülkelerin temsilcileri salona kendilerine ayrılan saat diliminde tek tek alındı ve oylarını kullandı. Oylama yerel saat ile 09:00’da başladı ve 13:00’te bitti.

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193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu’nda 192 üye ülke oy kullandı. Venezuela, BM’ye üye ülkelerin ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu ödeyemediği için oy hakkını kaybetti ve bu seçimde oy kullanamadı.

BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi.

Üç oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.

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Türkiye’den başkanlığa seçilen ilk isim

Bozkır, Türkiye’den BM Genel Kurul Başkanlığı’na seçilen ilk isim oldu.

Bozkır, 15 Eylül’de görevi BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande’den devralacak ve 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek.

BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurul’un işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM’nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.

BM Genel Kurulu’nda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor.

Dünya liderleri, her yıl eylül ayı ortalarında BM Genel Merkezi’nin bulunduğu New York’ta BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için bir araya gelerek küresel sorunlara diplomatik çözüm arama ve ülkelerinin politikalarını anlatma imkanı buluyor.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlenen Bozkır, 64. hükümette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi. Volkan Bozkır, 24. 25. ve 26. dönemlerde AKP İstanbul Milletvekili seçildi.