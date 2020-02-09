Türkiye’nin 4’üncü Antarktika seferi: 15 proje çalışılacak

4’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 24 kişilik heyet Antarktika’ya gitti.

Fotoğraf: DHA

Bilim heyetinin 40 günlük Antarktika seferi öncesi, İstanbul Havalimanı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile vali Ali Yerlikaya’nın da katımıyla tören düzenlendi.

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Sefere dair bilgi veren Varank, Türkiye’nin 1995’te imzalanan anlaşmada gözlemci olduğunu, nihai hedeflerinin Antarktika’nın geleceğinde söz sahibi konuma gelmek olduğunu dile getirdi.

Bakan, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi’ne üye olunduğunu, Antarktika Çevre Koruma Protokolü’nün de kabul edildiğini aktararak Antarktika’ya her yıl bilim seferi düzenlenmeye başlandığını söyledi.

Türkiye’nin Antarktika’da geçici bilim üssünün bulunduğunu hatırlatan Varank, şöyle devam etti: “Geçen sene kıtadaki geçici bilim yerleşkemizi kurduk. Dolayısıyla bu seferde, Antarktika’ya misafir değil, adeta ev sahibi olarak gidiyoruz. Geçici üssümüz, bir ay süreyle araştırmacılarımıza hizmet verecek. Sefer ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında olmak üzere üç ana kategoride 15 proje yürütecek. Bunlardan birine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Antarktika’ya kuracağımız üç farklı Küresel Seyir Uydu Sistemi sayesinde konum doğrulaması yapabileceğiz. Ayrıca sistemlerimizden birisi doğrudan uluslararası ağa dâhil edilecek. Atacağımız bu adımla, İngiltere ve Amerika’yla da işbirliğimiz başlamış olacak. Deniz tabanını haritalama çalışmalarımız da devam edecek. Ayrıca sefer ekibinin kıtadaki çalışmalarını ve yaşanan zorlukları da bir belgeselle ölümsüzleştirmek istiyoruz. Elbette seferden elde edilecek veriler, uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacak. Ama bunun yanında, 4’üncü bilim seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde Kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız.”

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‘Çok zorlu bir ortam’

Sefer koordinatörü Burcu Özsoy, Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da katılım olmak üzere ekipte 22 Türk, iki yabancı bulunduğunu ifade etti.

Sefer lideri Ersan Başar da şunları ifade etti: “Antarktika çok zorlu bir ortam. Özellikle insanların doğal olarak yaşamadığı bir yer. Bu ortamda çalışmak da oldukça güç oluyor. Bundan dolayı ciddi bir hazırlık süreci gerekiyor. Hazırlıklar tüm ekip tarafından yapıldı. Şu an yola çıkıyoruz, bizi farklı bir dünya ve zorluklar bekliyor.”

Bilim ekibi, açıklamalarının ardından, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Antarktika yolcuğunun ilk durağı olan Brezilya’nın Sao Paulo kentine gitti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Antarktika’ya giden bilim ekibinde yer alıyor.