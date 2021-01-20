Türkiye’nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre, 2019 yılı gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemezken, ikinci sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

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Listenin üçüncü sırasında 70 milyon 456 bin 319 liralık vergiyle Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmeni ise 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.

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Sekiz ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı.

Listede bankacılığın yanı sıra demir ve çelik, madencilik, elektik enerjisi iletimi, giyim perakende, bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret, inşaat, sigortacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

En fazla kurumlar vergisi ödeyenler listedeki 83 kuruluşun 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100’deki en düşük vergi tutarı 83 milyon 969 bin 391 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100’e giren kurum ve şirketlerden 20’si ise isminin açıklanmasını istemedi.