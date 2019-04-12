Türkiye’nin 2019 büyümesi için hangi kurum ne dedi?

Çeşitli finans ve kredi kuruluşları Türkiye’nin 2019 büyümesine dair pek de iç açıcı sayılamayacak öngörülerini açıklamayı sürdürüyor.

Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı programda, büyüme hedefi 2019 için yüzde 2.3 olarak öngörüldü.

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Ancak yurt dışı kaynaklı öngörüler, daralmanın bu yıl da süreceği yönünde.

Buna göre:

Reuters

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43 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.3 daralacağı öngörüldü.

OECD

Türkiye için 2019 yılında öngördüğü küçülme oranını yüzde 0.4’ten yüzde 1.8’e revize etti.

Fitch

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin reel büyüme tahminini 2019 için -1.9 olarak revize etti.

EBRD

TL’deki değer kaybı ve faizlerdeki yükselişin tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı yarattığını söyleyen kurum, daha önce mayıs ayında yüzde 4,2 olarak belirlediği Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini yüzde 1’e indirdi.

Moody’s

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 2 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

Dünya Bankası

2019’da beklentisini 2,4 puan azaltılarak yüzde 1,6 olarak açıkladı.

JP Morgan

Yatırım bankası Türkiye’de zayıf büyüme nedeniyle 2019 büyüme tahminlerini yüzde 1,2’den, yüzde 0,9’a düşürdüğünü bildirdi.