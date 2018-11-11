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Türkiye’den Yunanistan’a iltica başvurusu patladı: 5 bin 786 kişi

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası geçen 27 ayda 5 bin 786 Türk vatandaşının Yunanistan’a iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın Ekim ayı iltica verilerine göre ülkeye iltica talebinde bulunan Türk vatandaşı sayısındaki artış sürüyor. Ekim ayında Yunanistan’a 706 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğu ortaya çıktı. 2018 yılının Ocak- Ekim döneminde ise Yunanistan’a kaçan 3 bin 807 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu. 2017 yılında ise 1,826 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurmuş.

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Darbe girişimi öncesi ise Türkiye’den Yunanistan’a iltica başvuruları şöyleymiş: 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42, 2016’da (15 Temmuz öncesi dönem) 189.

Yunanistan’a 2013 – 2018 Ekim tarihlerinde iltica için başvuranların uyrukları şöyle:

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Türkiye – 5 bin 922

Suriye – 59 bin 684

Pakistan – 24 bin 72

Afganistan – 24 bin 782

Irak – 21 bin 890

Arnavutluk – 8 bin 605

Bangladeş – 5 bin 478

İran – 4 bin 417

Gürcistan – 4 bin 31

Filistin – 3 bin 386

Diğer ülkeler – 29 bin 508

Toplam – 191 bin 825

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