Türkiye’den Yunanistan’a iltica başvurusu patladı: 5 bin 786 kişi

ECE KARAAĞAÇ [email protected] @ecekaraagac_ ‘Değmez, Gölge,’ ‘Çıt Yok,’ ‘Sincap’ ve ‘Hatırla’ gibi kitaplarıyla tanıdığımız, Türkçe’nin en verimli yazarlarından İsmail Güzelsoy bu kez ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’ ile karşımızda. Üstelik İsmail Güzelsoy’un sözcükleri ünlü çizer M.K. Perker’in çizgileriyle buluşuyor bu kez. Güzelsoy’la yeni romanı ‘Süslü Hatıralar Sahnesi’nin yanı sıra yakın gelecekte okuyacağımız yeni romanlarını da konuştuk. Öncelikle […]