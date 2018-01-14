Türkiye’den YPG’li ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki: Müdahale hakkımız mahfuzdur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun kuracağı ‘Sınır Koruma Gücü’ne tepki gösterdi: “Her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”

Koalisyon yarısının YPG’nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanlarından oluşacağını söylediği 30 bin kişilik gücün Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceğini duyurmuştu.

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Kalın, açıklama sonrası ilk tepkisinde Türkiye’nin bu güce müdahale hakkının olduğuna vurgu yaptı.

Sözcünün değerlendirmesi şöyle: “Amerika Birleşik Devletleri, ‘DAEŞ’le mücadele’ gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur.”