Türkiye’den ‘Yargıç Akay’ı serbest bırakın’ diyen BM’ye: Dokunulmazlığı yok

Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup yazan Türkiye, ‘FETÖ’den tutuklu bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay’ın, yargıçlık görevleri nedeniyle yargılanmadığını, dokunulmazlığının olmadığını bildirdi.

Akay, 26 Eylül 2016’da ‘FETÖ üyeliği’, ‘anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak’ ve ‘adam öldürmek’ suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kendisinin ve ailesinin ‘FETÖ’ üyesi olmadığını söyleyen Akay ‘Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği’ üyesi olduğunu belirtmişti.

BM Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ruanda’daki temyiz mahkemesinin beş kişilik yargıç heyetinde yer alan Akay için çağrıda bulunarak yargılamaların felç olduğunu bildirmişti.

Mahkeme, Akay’ın tutukluluğunun yargı bağımsızlığının ihlali olduğunu belirterek, 14 Şubat’a kadar serbest bırakılmasını istemişti.

Son olarak Türkiye, Akay’ı hapiste tutarak ‘yargı bağımsızlığı’nı ihlal ettiği gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sevk edilmişti.

‘Yargılama BM görevli ilgili değil, dokunulmazlığı yok’

AA’nın haberine göre Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi’ne hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, Türkiye’yi Ruanda’daki yargılamaları geciktirmekle suçlanan mahkemenin serbest bırakma talebinin görev tanımını aştığı için hükümsüz olduğu belirtildi.

Görev tanımını aşan mahkemenin Türkiye’nin bağımsız yargısına ‘alenen ve endişe verici bir şekilde müdahalede bulunduğu’ savunulan mektupta, Türkiye’nin ‘yetkilerini kötüye kullanan bir mekanizma’nın talimatını yerine getirmeyeceği aktarıldı.

Mektupta, Akay’a yöneltilen suçlamaların UCM’deki görevleriyle ilgili olmadığı, BM görevi dışındaki faaliyetlerinin dokunulmazlık kapsamına girmeyeceği ve Türk Ceza Kanunu’na göre Türkiye’de işlenen suçlar nedeniyle cezalandırılabileceği ifade edildi.

‘Akay’ın tutuklanmasıyla ilgili çarpıtmalara’ cevap verdiği belirtilen mektupta, Türkiye ‘hukukun üstünlüğü ve uluslararası taahhütlerine son derece önem veren bir ülke’ olarak tanımlanırken, Akay’ın darbe girişimini yapan ‘FETÖ’nün üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandığı hatırlatıldı.

‘Her ByLock kullanan FETÖ’cü değil’ demişti

Ankara’da 15 Mart’ta hakim karşısına çıkan Akay, Gülen Cemaati’nin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığını belirterek, bu programın ‘terör örgütü mensupları’ tarafından kullanıldığına dair bir bilgisinin olmadığını, programı Google Play Store’den indirdiğini ve herhangi bir şifreleme yapmadığını anlatmıştı.

Akay, ilk ifadesinde de ‘ByLock’ kullanıcısı olduğunu söylemişti.

Akay, “Bu programı kullanan herkes FETÖ’cü değil. Ben onlardan değilim. Programı indirdim, ancak şifre kullanmadım” demişti.