Türkiye’den ‘yanıt’: ABD’den vize talepleri sınırlı ölçüde alınmaya başlandı

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye’nin ABD’deki diplomatik temsilciliklerinde ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı ölçüde alınmaya başladığını açıkladı.
ABD, Türkiye’den vize taleplerinde sınırlı hizmete başladığını açıklamış, ABD vatandaşlarına yönelik tutuklama ya da gözaltı işlemlerinden önce bilgi verilmesi konusunda Türk hükümetinin taahhüt verdiği ve Türkiye’deki ABD misyonu çalışanları hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığı aktarılmıştı.
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Türkiye, ABD’deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır” denildi.
Ne olmuştu?
İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.
Çözüm için ekim ayının ortalarında ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlığında bir heyet Ankara’ya gelmişti.
Türk diplomatik kaynaklar görüşmelerin olumlu bir ortamda ilerlediğini söylemiş, normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verildiğini aktarmıştı. Adli ve güvenlik konularında ortak çalışma komitesi kurulmasında mutabakat sağlandığı belirtilmişti.
ABD’li bir yetkili de Ankara’yla yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söylemişti.