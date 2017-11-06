Türkiye’den ‘yanıt’: ABD’den vize talepleri sınırlı ölçüde alınmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı futbolcu sayısını beş ya da altıya düşeceğini açıkladı. TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı. TRT Spor yayınına katılan Bak, “Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası kazanıldı. Yabancı oyuncuların da […]