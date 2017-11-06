Türkiye’den ‘yanıt’: ABD’den vize talepleri sınırlı ölçüde alınmaya başladı

Başbakan Binali Yıldırım, iki oğlunun beş ‘off shore’ şirketinin bulunduğu Malta’nın cumhurbaşkanını Twitter’da takip etmesini “Karşılıklı bir jest” olarak açıkladı. Uluslararası gazetecilik organizasyonu ‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri), politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı. Belgelerde, Başbakan Binali Yıldırım’ın oğulları Bülent ve Erkam Yıldırım’ın vergi cenneti Malta’da beş şirketle […]