Türkiye’den Venezüela’ya 15 ton tıbbi malzeme yardımı

Dünyanın dört bir yanındaki turizmciler kendi ülkelerini cazip kılmak için yarışa girdi. Bir alana bir bedava kampanyası yapan da var, ülkenin çok güvenli olduğunu kanıtlamak için virüsü kapana 3 bin dolar (20 bin 579 lira) tazminat ödeyeceğini vaat eden de!