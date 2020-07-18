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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den Venezüela’ya 15 ton tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, 15 tondan fazla tıbbi yardımı Venezüela’ya gönderdi.

Fotoğraflar: AA

AA’da yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanlığı, yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi dev nakliye uçağının, başkent Caracas’taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indiğini bildirdi.

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Türkiye’nin Carakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, yardım talimatını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiğini belirterek, “Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezüela’ya yardım etmeye hazırdır” dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “Covid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz’da Türkiye’den havalanmıştı.

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