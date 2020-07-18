Türkiye’den Venezüela’ya 15 ton tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, 15 tondan fazla tıbbi yardımı Venezüela’ya gönderdi.
AA’da yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanlığı, yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi dev nakliye uçağının, başkent Caracas’taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indiğini bildirdi.
Türkiye’nin Carakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, yardım talimatını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiğini belirterek, “Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezüela’ya yardım etmeye hazırdır” dedi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “Covid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz’da Türkiye’den havalanmıştı.