Türkiye’den Tunus’a 5 milyon dolar hibe, dört ülkeye tıbbi yardım

Türkiye, beş ülkeye para, tıbbi ekipman ve ilaç desteğinde bulundu.
Ülkelerle yapılan beş anlaşma, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya’ya tıbbi yardım yapılırken, Tunus’a 5 milyon dolar nakit hibe verilecek.
Anlaşmaya göre, Tunus bu parayı bütçe finansmanı için kullanacak.
Ülkelere verilen hibeler şöyle:
Nijer: 1 ventilatör cihazı
KKTC: 200 kutu Favipravir, 5 bin Prevenar 13 aşısı ve 500 PPV 23 Prömokok aşısı.
Kongo: 2 ventilatör cihazı
Nijerya: 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 2 bin kutu Favipiravir.