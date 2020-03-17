Türkiye’den Tayvan’a dönen dokuz kişide ‘corona’ çıktı

Tayvan Sağlık Bakanlığı, Türkiye’den dönen 15 kişilik turist kafilesindeki dört kişide daha corona virüsüne rastlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Çen Şih-Çung, yurt dışından dönen 10 kişinin testinin pozitif çıktığını, dokuzunun Türkiye’den döndüğünü açıkladı. İlk beş vaka daha önce, dört vaka isi bugün saptandı.
Söz konusu seyahat 7-14 Mart’ta gerçekleşmiş.
Çen, yeni vakaların Türkiye’de enfeksiyon riskinin yüksekliğine işaret ettiğini savundu.
Son vakalarla birlikte Tayvan’da vaka sayısı 77’ye yükseldi. Bugüne kadar bir kişinin hayatını kaybettiği ülkede 20 hasta iyileşirken, 56 kişinin tedavisi sürüyor.