Türkiye’den Libya’ya silah götürdüğü iddia edilen gemi, İtalya’da alıkondu

Türkiye’den Libya’ya askeri araç sevkiyatında kullanıldığı iddia edilen ‘Bana’ adlı geminin hafta başında İtalya’nın Cenova Limanı’nda durdurulduğu, geminin kaptanı hakkında yasa dışı silah ticareti iddiasıyla soruşturma açıldığı ve geminin izlediği rotayı belirlemek için mürettebatın cep telefonlarına el konulduğu bildiriliyor.

Alıkonulan ‘Bana’ adlı ro-ro gemisi. Fotoğraf: Twitter

BBC Türkçe’nin İtalyan basınından aktardığına göre, Lübnan bandıralı gemi hakkında Fransız basınında yer alan silah ve askeri araç sevkiyatı yaptığı yönündeki iddialar üzerine İtalya’nın Cenova limanında pazartesi gününden bu yana bekletildiği bildiriliyor. Fransız basınında çıkan haberlerde, Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait fırkateynlerin Türkiye’den Trablus’a giden ‘Bana’ gemisine eşlik ettiği, bu durumun da Fransa ordusu tarafından tespit edildiği bildirilmişti.

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Geminin, Libya’ya yükünü boşalttıktan sonra yeni yük almak için geldiği İtalya’nın Cenova limanında bekletildiği bildiriliyor. İtalyan basınındaki haberlere göre gemide görevli bir kişi, İtalya’dan siyasi sığınma talep ederek polise ifade verdi. Lübnanlı olduğu belirtilen bu gemi görevlisi, geminin Türkiye’den Libya’ya silah taşımak için kullanıldığını öne sürdü.

La Repubblica gazetesinde bugün yer alan haberde ise geminin kaptanı hakkında yasadışı silah ticareti iddiasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ayrıca geminin son günlerdeki rotasının detaylı olarak belirlenmesi amacıyla gemi mürettebatının cep telefonlarına el konulduğu bildirildi.

‘Bana’ gemisinin rota takibini sağlayan ‘transponder’ sisteminin, geminin Libya’ya seferi sırasında bir süre kapatıldığı, bu sebeple güzergahının şeffaf olmadığı iddiası üzerine, İtalyan makamlarının, el konulan cep telefonlarının coğrafi konum belirleme özellikleri sayesinde geminin izlediği rotayı tespit etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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Türkiye’nin General Halife Hafter’e bağlı birliklere karşı kullanılmak üzere BMC üretimi ‘Kirpi’ adı verilen zırhlı araç ve ağır silah gönderdiği ortaya çıkmıştı. Fotoğraf: libya.liveuamap.com

İtalyan yerel basını, geminin en az üç seferinin savcılık tarafından incelemeye alındığını da bildirdi.

BBC, geminin Türkiye’den Libya’ya askeri malzeme taşındığı iddiaları ve İtalya’da yürütülen soruşturmayla ilgili olarak Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’na yöneltilen soralara, haber yayına girene kadar yanıt gelmediğini de bildirdi.