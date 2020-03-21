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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den KKTC’ye 72 milyon liralık ‘corona’ yardımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon lira gönderildiğini söyledi.

Oktay twitter hesabından, Türkiye’nin corona virüsüyle mücadelesinde KKTC’ye gereken her türlü desteği verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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“Koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir. Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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