Türkiye’den Katar’a bugüne dek 121 kargo uçağı, yedi TIR ve iki gemi ‘destek’ gitti

Türkiye’den ablukadaki Katar’a şimdiye dek 121 kargo uçağı, yedi TIR ve iki gemi ‘destek’ gitti.

Körfez ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülke Katar’ı ablukaya almıştı. Özellikle gıda sıkıntısı çeken ülkenin imdadına Türkiye ve İran koşmuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, partisinin Denizli’deki bayramlaşma programında Katar’a verilen desteğe değindi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın krizin başında “Bu konuyu vaziyet edinin bu iş bu kadar değil, rahat değil” dediğini aktaran Zeybekci, aynı akşam Katar’ın ekonomi bakanıyla ilk defa telefon görüşme yaptıklarını aktardı.

Zeybekci şöyle devam etti: “Telefon görüşmemizin detaylarını vermeyeceğim. Ama durumlarının o kadar iyi olmadığını, hatta çok sıkıntılarının olduğunu o anda öğrendik. Ve ertesi gün sabah dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesi olan Türk Hava Yolları’nın kargo uçakları ertesi sabah kardeşlerimizin yanına gitti. Ertesi sabah oradaydılar. Şu an itibarıyla dün gece saat 12.00 itibarıyla 121 tane kargo uçağı gitti bugüne kadar. Dile kolay dünyanın en büyük bugüne kadarki hava taşıma operasyonunu iki haftada yaptık. Bir gemi gitti arkasından yedi tane TIR gitti. Arkasından da bir gemi daha ve bugün uçaklar devam ediyor ve normalleşiyoruz.”

Ekonomi bakanı, konuşmasında Katar’a gönderilenlerin içeriğinin ne olduğuna dair bilgi vermedi.