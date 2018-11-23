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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’den ‘Kara Cuma’ manzaraları: Uzun kuyruklar, izdiham, yerde sürüklenenler…

Alışveriş sektöründe firmaların yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği ‘Kara Cuma’da izdiham yaşandı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki AVM’ler açılır açılmaz çok sayıda kişi mağazalara ‘akın’ etti. Mağazaları ve dükkanları dolduran yüzlerce kişi indirimli ürün almak için birbirleriyle yarıştı.

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Fotoğraf: Twitter

Sabahın erken saatlerinde AVM’lerin kapılarında uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte AVM’lerin içine ‘hücum’ ederken, çok fazla gerginlik yaşandı.

İstedikleri indirimli ürünleri almak isteyen yurttaşlar arasında tartışma ve itiş kakış yaşanırken, bazı kişiler istediklerini almak için yerlerde sürüklendi.


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