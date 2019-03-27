Türkiye’den yola çıkan tanker Libya açıklarında mülteciler tarafından kaçırıldı

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı Limanı’ndan kalkan bir tanker, Libya açıklarında mülteciler tarafından kaçırıldı.

Fotoğraf: DHA

El Hiblu 1 adlı tanker, bugün akşam saat 18.45 sıralarında Libya açıklarındayken 100’ün üzerinde mülteciyi kurtardı. Libya’dan Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler, tankerin Libya’nın Trablus kentine seyrettiğini anladı. Bunun üzerine mülteciler gemiyi kaçırarak rotasını değiştirdi. İtalyan basını, tankerin Malta ya da Lampedusa adasına doğru yöneldiğini yazdı.

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İtalya ‘korsanlık’ dedi

Göçmen karşıtı Lig Partisi lideri de olan İtalya başbakan yardımcısı ve içişleri bakanı Matteo Salvini, yaşananı ‘korsanlık faaliyeti’ olarak tanımladı. Bakan, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliği’ne harekete geçmeleri çağrısında bulunulduğunu söyledi. Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini de belirtti.

Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya’ya limanlarını açma ve Cenevre Konvansiyonu’nun şartlarına uyma çağrısı yaparak, göçmenlerin korsan değil sığınmacı olarak anılması gerektiğini kaydetti.

Silahlı kuvvetler takipte

Salvini’nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başlandığını duyurdu. Malta Silahlı Kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı.

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Gemiden altı mürettebattan dördünün Hint, birinin de Libyalı olduğu bildirildi. Tankerin kaptanının ise Türk olduğu öğrenildi.