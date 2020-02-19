Türkiye’den kaçırılmış iki tarihi eser, Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde

Türkiye’den kaçırılmış, İngiltere’de bulunarak ülkeye getirilen Isparta kökenli Sidamara tipi lahit ve tarihi M.Ö. 3 bin yılına uzanan Anadolu kökenli ‘boğa arabası‘ Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başladı.

Fotoğraf: Kolaj (DHA)

İki eserin tanıtım lansmanı Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapıldı.

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‘2019’da 106 kültür varlığımızın iadesini sağladık’

Bakan Ersoy, kültür varlıklarının korunması için azami hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin gerek diyalog kurarak gönüllülük esasıyla, gerekse hukuki yollarla ait oldukları topraklara geri getirmek için bol mesai harcıyoruz. Sadece 2019 yılında 106 kültür varlığımızın iadesini sağladık. Bugün yine yürüttüğümüz çalışmaların başarılı bir sonucu olarak iki kültür varlığımızın daha ülkemize geri dönüşünün mutluluğunu yaşıyoruz. 2004-2020 yılları arasında 4 bin 439 kültür varlığının ülkemize gelmesini sağladık. 2002 yılına kadar bir tane tarihi eseri yurt dışından ülkemize getirmiştik. Daha sonra Kaçakçılık Dairesi oluşturuldu. Bu iki eser İngiltere’de bulundu.”

‘Çalışmanın sonucunu 20 yıl sonra aldık’

Boğa arabasının bulunmasına katkı sunan Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 1998-2001 yıllarında yaptığı araştırmanın müzayede kataloğunda yer alması sonucu bakanlık uzmanlarının harekete geçtiğini söyledi: “Yaptığımız bir çalışmanın, 20 yıl sonra en azından bu eserleri ülkemize kazandırmak adına işe yaradığını görmekten mutlu olduk.”