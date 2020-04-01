Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla tıbbi yardım

Yeni tip corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya’ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı gönderildi.
Ankara’dan bu sabah havalanan uçak için Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinde Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olarak şu mesaj paylaşıldı: “Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB’ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK’ya ait uçak ile gönderilecek.”
İki ülkeye gönderilen yardım kargolarının üzerine de şu mesaj iliştirildi: “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var… Türkiye’den İtalyan/İspanyol halkına sevgilerle.”