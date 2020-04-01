Türkiye’den İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla tıbbi yardım

Yeni tip corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya’ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı gönderildi.

Fotoğraflar: Milli Savunma Bakanlığı

Ankara’dan bu sabah havalanan uçak için Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinde Türkçe, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca olarak şu mesaj paylaşıldı: “Sn.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, MSB’ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya TSK’ya ait uçak ile gönderilecek.”

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İki ülkeye gönderilen yardım kargolarının üzerine de şu mesaj iliştirildi: “Ümitsizliğin ardından nice ümitler var… Karanlığın ardında nice güneşler var… Türkiye’den İtalyan/İspanyol halkına sevgilerle.”