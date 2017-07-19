Türkiye’den Irak’a Musul teklifi: Kentin yeniden imarına katkıya hazırız

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Türkiye, IŞİD’den temizlenen Musul’un yeniden imarı için Irak’a teklif yaptı.

AA’nın haberine göre Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar İbadi’yle telefonda görüştü.

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Yıldırım, Musul’un temizlenmesiyle ilgili Iraklı mevkidaşını tebrik etti, tahrip edilen tarihi şehrin yeniden imarına Türkiye’nin katkı vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Terörle mücadeleye değinen başbakan, bölgedeki gelişmeler konusunda da İbadi’ye işbirliğinin sürdürülmesi konusunda kararlılıklarını bildirdi.

İkili, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.