Türkiye’den ilk Katar yorumu: Üzgünüz, krizin çözülmesi için her tür desteği veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkelerinin diplomatik ve ulaşım tecridiyle karşılaşan Katar’la krizde ‘arabulucu’ olabileceklerinin sinyalini verdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve son olarak da Yemen, Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide gibi örgütlere destek olduğu, bölgedeki istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle Katar’la her tür diplomatik ilişkiyi kestiğini duyurmuş, Katarlı diplomatlardan iki hafta içinde ülkelerini terk etmelerini istemişti.

Türkiye’nin yakın ilişkiler içinde olduğu Katar’ın ‘tecridi’ne karşı nasıl bir tavır alacağı merak konusuydu.

Ankara’ya ziyarette bulunan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’le basın toplantısında konuyu gündeme getiren Çavuşoğlu, “Katar konusu bizi üzen bir gelişme. Ortadoğu’da birlikte hareket edilmeli. Her bakımdan bölgesel dayanışma önemli. Sorunlar olabilir ama diyalog devam etmeli” dedi.

Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri ve Katar arasında arabuluculuk yapabileceklerinin de sinyalini verip, “Bu durumun çözülmesi için her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

AKP hükümeti, özellikle Müslüman Kardeşler’e verilen destek ve İran’la ilişkilerde daha ılımlı tavır sergilemesiyle uyumlu bir dış politika sergiliyor.