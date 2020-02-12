Türkiye’den Çin’e tıbbi malzeme yardımı

Türkiye’nin, Türk Hava Yolları’nın hava kargo şirketi Turkish Cargo aracılığıyla ‘corona’ virüsünün binden fazla can aldığı Çin’e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere çok sayıda tıbbi malzeme yardımı yaptığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’nin Turkish Cargo ile ‘corona’ virüsünün yayılması üzerine uçuşların iptal edilmeye başlandığı Çin’e 1 Şubat tarihinden bu yana çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemelerden oluşan tonlarca kargoyu taşımaya devam ettiği belirtildi.

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Atatürk Havalimanı’ndan kalkan 102 ton kapasiteli Boeing 777F kargo uçağı Çin’in Guangzhou kentine ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı. İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, Guangdong Eyalet Vali Yardımcısı, Çin hükümet yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.