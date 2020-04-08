Türkiye’den beş ülkeye tıbbi malzeme yardımı

Türkiye, Balkanlar’da bulunan beş ülkeye corona virüsü nedeniyle tıbbi malzeme gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Sağlık Bakanlığı maske, tulum ve tanı kiti hazırladı.

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Malzemelerin yer aldığı koliler, bugün kamyonlarla Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na götürüldü. Paketlerin üzerinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Kızılay ambleminin olduğu görüldü.

Paketlere, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ile “Türkiye’den sevgilerle” ifadeleri yazıldı.

Askerler tarafından koliler askeri kargo uçağı A400 M’ye yüklendi. Havaalanından kalkan uçak, önce Sırbıstan’ın başkenti Belgrad’a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine’ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

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Türkiye, daha önce Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya ve İtalya’ya da yardım göndermişti.